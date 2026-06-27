Teerão considera ataques dos EUA "violação flagrante" do acordo



Os bombardeamentos levantam questões sobre o resultado dos esforços para manter o Estreito de Ormuz, uma via navegável marítima estratégica, aberto, mesmo enquanto os dois lados negoceiam um acordo final mais amplo.



Washington não respondeu imediatamente ao relatório do Irão sobre os ataques a alvos norte-americanos, uma tácita que procura minar os aliados dos EUA na região durante o conflito. Os militares norte-americanos disseram que os seus ataques na sexta-feira foram uma resposta a um ataque de drone iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, uma via navegável vital para o fornecimento global de energia.





c/ agências

, contra vários locais situados na costa sul do Irão", indicou num comunicado o ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.Estes bombardeamentos "constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas e uma violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo" concluído em meados de junho com os Estados Unidos, acrescenta a diplomacia iraniana., os primeiros conhecidos desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão a 17 de junho,, afirmou o Exército norte-americano, acrescentando que "almejou locais de armazenamento de mísseis e drones e radares costeiros no Irão".Em retaliação, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o exército ideológico de Teerão, anunciou no sábado que tinha atacado posições norte-americanas na região do Golfo."Se a agressão se repetir, a nossa resposta será mais abrangente", alertaram, segundo a emissora estatal IRIB."O porto de Sirik não sofreu danos durante o ataque inimigo", disse um funcionário portuário da região de Hormozgan à agência de notícias iraniana Mehr.