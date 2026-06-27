Mundo
Guerra no Médio Oriente
Teerão considera ataques dos EUA "violação flagrante" do acordo
Teerão considerou este sábado que os ataques norte-americanos na véspera contra o seu território constituíam uma "violação flagrante" do protocolo de acordo concluído com os EUA para acabar com a guerra no Médio Oriente.
O Irão "condena firmemente os ataques aéreos realizados pelo Exército terrorista americano na noite de sexta-feira, 26 de julho, contra vários locais situados na costa sul do Irão", indicou num comunicado o ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.
Estes bombardeamentos "constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas e uma violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo" concluído em meados de junho com os Estados Unidos, acrescenta a diplomacia iraniana.
Os bombardeamentos levantam questões sobre o resultado dos esforços para manter o Estreito de Ormuz, uma via navegável marítima estratégica, aberto, mesmo enquanto os dois lados negoceiam um acordo final mais amplo.
Os ataques norte-americanos na sexta-feira, os primeiros conhecidos desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão a 17 de junho, foram lançados após "o ataque do dia anterior a um navio comercial que transitava pelo estreito", afirmou o Exército norte-americano, acrescentando que "almejou locais de armazenamento de mísseis e drones e radares costeiros no Irão".
Em retaliação, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o exército ideológico de Teerão, anunciou no sábado que tinha atacado posições norte-americanas na região do Golfo.
"Se a agressão se repetir, a nossa resposta será mais abrangente", alertaram, segundo a emissora estatal IRIB.
A televisão estatal iraniana noticiou na sexta-feira à noite uma explosão e o impacto de um projétil num cais na cidade de Sirik, no sul do país, além de vários tiros de aviso disparados contra o que Teerão chama de "navios em violação" do Estreito de Ormuz.
"O porto de Sirik não sofreu danos durante o ataque inimigo", disse um funcionário portuário da região de Hormozgan à agência de notícias iraniana Mehr.
Estes bombardeamentos "constituem uma violação flagrante do parágrafo 4 do artigo 2 da Carta das Nações Unidas e uma violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo" concluído em meados de junho com os Estados Unidos, acrescenta a diplomacia iraniana.
Os bombardeamentos levantam questões sobre o resultado dos esforços para manter o Estreito de Ormuz, uma via navegável marítima estratégica, aberto, mesmo enquanto os dois lados negoceiam um acordo final mais amplo.
Os ataques norte-americanos na sexta-feira, os primeiros conhecidos desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão a 17 de junho, foram lançados após "o ataque do dia anterior a um navio comercial que transitava pelo estreito", afirmou o Exército norte-americano, acrescentando que "almejou locais de armazenamento de mísseis e drones e radares costeiros no Irão".
Em retaliação, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o exército ideológico de Teerão, anunciou no sábado que tinha atacado posições norte-americanas na região do Golfo.
"Se a agressão se repetir, a nossa resposta será mais abrangente", alertaram, segundo a emissora estatal IRIB.
A televisão estatal iraniana noticiou na sexta-feira à noite uma explosão e o impacto de um projétil num cais na cidade de Sirik, no sul do país, além de vários tiros de aviso disparados contra o que Teerão chama de "navios em violação" do Estreito de Ormuz.
"O porto de Sirik não sofreu danos durante o ataque inimigo", disse um funcionário portuário da região de Hormozgan à agência de notícias iraniana Mehr.
Washington não respondeu imediatamente ao relatório do Irão sobre os ataques a alvos norte-americanos, uma tácita que procura minar os aliados dos EUA na região durante o conflito. Os militares norte-americanos disseram que os seus ataques na sexta-feira foram uma resposta a um ataque de drone iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, uma via navegável vital para o fornecimento global de energia.
c/ agências