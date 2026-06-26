EUA atingem alvos iranianos em resposta a ataque a navio no Estreito de Ormuz

As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram esta sexta-feira ataques contra alvos militares iranianos em resposta ao ataque de Teerão contra um navio comercial no Estreio de Ormuz, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom).



“Aeronaves norte-americanas atacaram locais de armazenamento de mísseis e drones iranianos, assim como estações de radar costeiras”, afirmou o Centcom. “A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo”. ⁠ A Guarda Revolucionária do Irão já reagiu, afirmando que a sua resposta ao novo ataque dos EUA será "rápida e decisiva".



Os ataques ocorreram depois de o presidente Donald Trump ter classificado, esta sexta-feira, o ataque com drones contra o navio no Estreito de Ormuz como uma “violação insensata” do acordo para pôr fim à guerra com o Irão.



Questionado esta tarde sobre se o Irão enfrentaria quaisquer consequências, Trump limitou-se a dizer aos jornalistas na Sala Oval: “Vão descobrir”.



O presidente reagiu pela primeira vez ao ataque esta manhã, horas depois de este ter ocorrido.



“A República Islâmica do Irão disparou pelo menos quatro drones de ataque de uso único contra navios que atravessavam o Estreito de Ormuz. Um dos drones atingiu em cheio o convés superior de um grande e muito caro navio de carga”, escreveu na rede Truth Social.



“Houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir a sua rota”, acrescentou. “Abatemos outros três drones. Obviamente, trata-se de uma violação insensata do nosso acordo de cessar-fogo”.



Algumas horas mais tarde, Trump afirmou que o incidente demonstrava que o Irão tinha mantido algumas das suas capacidades militares.



“Ainda temos uma luta pela frente. Eles têm alguma capacidade, mas não muita. Não estão a ganhar nem nada disso, mas têm alguma capacidade; ainda conseguem disparar”, disse o presidente norte-americano.



Este foi o primeiro incidente deste tipo desde que os EUA e o Irão assinaram um memorando de entendimento para abrir o Estreito de Ormuz e dar início a negociações mais aprofundadas sobre o programa nuclear iraniano.

