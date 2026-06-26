Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump denuncia "violação insensata" do cessar-fogo após ataque iraniano contra navio
Donald Trump denunciou esta sexta-feira uma "violação insensata" do acordo de cessar-fogo com o Irão após um ataque a um navio no Estreito de Ormuz, que atribuiu a um drone iraniano.
"O Irão lançou pelo menos quatro drones de ataque contra navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz. Um dos drones atingiu substancialmente o convés superior de um navio cargueiro muito grande e caro", escreveu o presidente dos EUA na rede Truth Social.
Acrescentou que esta é "uma violação insensata do nosso acordo de cessar-fogo".
Na quinta-feira, a agência britânica de segurança marítima UKMTO indicou que um navio cargueiro ficou danificado por um projétil de origem desconhecida quando passava no Estreito de Ormuz.
A empresa britânica de segurança marítima Vanguard Tech identificou a embarcação como o navio porta-contentores Ever Lovely, com bandeira de Singapura, e a empresa de Taiwan proprietária do navio, a Evergreen Marine Corp., anunciou na sexta-feira que a embarcação não sofreu danos graves e que a tripulação saiu ilesa.
Na quinta-feira, a autoridade marítima iraniana tinha avisado que "qualquer passagem fora da estrutura definida" por Teerão no Estreito de Ormuz "não teria garantia de passagem segura".Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações para implementar um memorando de entendimento assinado a 17 de junho. A questão do estreito, onde Teerão pretende impor taxas de trânsito, continua a ser um dos principais pontos de discórdia.
Perante os acontecimentos nas últimas horas, a Organização Marítima Internacional (OMI) suspendeu a evacuação de cerca de 11.000 marinheiros que continuam retidos no Golfo.
Perante os acontecimentos nas últimas horas, a Organização Marítima Internacional (OMI) suspendeu a evacuação de cerca de 11.000 marinheiros que continuam retidos no Golfo.
(com agências)