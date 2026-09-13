Teerão denuncia que guerra bloqueia acesso dos iranianos a alimentos e medicamentos

"Se são humanos, por que privam a população de acesso à água, aos alimentos e aos medicamentos?", disse Masud Pezeshkian numa publicação na sua conta no X.

O Presidente acusou os EUA de empreenderem "uma guerra contra as infraestruturas civis, os recursos alimentares e os meios de subsistência da população".

"Se os americanos são guerreiros, que enfrentem as nossas forças militares corajosas", acrescentou Pezeshkian, que reiterou que o povo iraniano "não pode ser intimidado" e que o país persa "não se renderá" a tais pressões.

O mandatário iraniano reconheceu recentemente num discurso no Fórum Económico dos BRICS em Nova Deli que o seu país tem enfrentado sanções generalizadas nos últimos anos, mas que "nos últimos meses essas pressões entraram numa fase muito mais difícil e perigosa com a agressão militar dos Estados Unidos e do regime israelita contra a República Islâmica do Irão".

A inflação homóloga no Irão em agosto foi de 89%, e a dos alimentos e bebidas de 127,5%.

No sábado, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que as Forças Armadas do seu país impediram a passagem de 100 barcos comerciais para ou a partir de portos iranianos nos últimos 60 dias, desde que Washington reatou "o bloqueio, como um muro de aço, contra o Irão".

A fase atual do bloqueio ao Irão começou em 14 de julho por ordem do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e no final de agosto Washington lançou a operação `Pária Económico` "para cortar todas as opções económicas de Teerão".

Além disso, desde o início de setembro, tem ocorrido uma importante troca de ataques contra petroleiros entre o Irão e os Estados Unidos, devido à disputa pelo controlo do estreito de Ormuz, chave para o comércio mundial de petróleo, gás e outras matérias-primas.