Teerão desvaloriza sanções. "Dia D" de Trump repete "políticas condenadas ao fracasso"

The so-called “Economic D-Day” is a diversion from America's own crisis: unprecedented debt & surging interest costs.



Doubling down on failed policies will only bring further defeat—and enmity of Iranians. US economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide pic.twitter.com/Qj5SzVBjvX — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 20, 2026







"Qualquer país que permita às suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais prestar qualquer tipo de apoio financeiro ao Irão enfrentará consequências económicas TREMENDAS. Contrabando de petróleo, linhas de troca, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registos de navios, empresas de fachada — tudo isto tem de parar JÁ”, escreveu sem adiantar detalhes sobre as medidas em consideração. Trump prometeu uma "guerra económica e isolamento a uma escala sem precedentes", embora os detalhes fossem escassos.

Donald Trump adotou há muito uma política de "pressão máxima", impondo sanções económicas ao Irão e restabelecendo estas medidas após ter tomado posse em janeiro de 2025, dando continuidade à abordagem adotada durante o seu primeiro mandato.

O Irão tem suportado sanções económicas severas e contínuas há quase 50 anos, desde a Revolução Islâmica de 1979.

Milhares de pessoas morreram na guerra, que rapidamente envolveu as nações do Golfo e abalou os mercados globais, à medida que o Irão demonstrava a sua capacidade de restringir o tráfego marítimo através do estreito de Ormuz, que transportava cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo antes de fevereiro.





c/ agências

: dívida sem precedentes e custos de empréstimo crescentes. Continuar com políticas condenadas ao fracasso só levará a uma derrota ainda maior e à hostilidade dos iranianos", declarou esta quinta-feira Abbas Araghchi.Segundo o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, "".As declarações de Teerão surgem depois de o presidente norte-americano ter alertado na rede social Truth para consequências económicas para qualquer país que apoie o Irão. No entanto, Trump não especifica as medidas que os EUA tomariam nem nomeia nenhuma nação.. TRAGICAMENTE, para eles, falharam em aproveitá-la. Assim sendo, hoje, anuncio a OPERAÇÃO ECONÓMICA MAIS DEVASTADORA JÁ REALIZADA CONTRA QUALQUER PAÍS!”, alertou Trump.Segundo o inquilino da Casa Branca, “A sua marinha foi dizimada, a sua força aérea destruída, as suas fábricas militares são agora escombros, a sua moeda não vale nada e o seu país está por um fio”.Estes maníacos estão encurralados e estas MEDIDAS HISTÓRICAS vão paralisá-los e impedir a sua capacidade de espalhar o terror pelo mundo”, acrescentou.e o presidente norte-americano voltou a não especificar que medidas os EUA tomariam contra a República Islâmica.A medida foi tomada depois de o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos ter afirmado ter detetado dois mísseis lançados do Irão que caíram ao mar, um relatório que o Irão classificou como infundado.A pressão militar e as sanções não quebrariam a determinação do Irão, acrescentou Mokhber.Na terça-feira, Trump afirmou que não havia negociações em curso com o Irão. Um dia antes, Jared Kushner, o seu genro e enviado especial, adotou um tom otimista, dizendo que as negociações ainda estavam em curso e "provavelmente mais robustas" do que nunca.Trump quer confiscar o stock de urânio altamente enriquecido do Irão e procura um novo acordo, mais restritivo, que limite os seus programas de energia e investigação nuclear, para substituir o acordo do qual retirou unilateralmente os EUA em 2018.Signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irão afirma há décadas que os seus programas nucleares são pacíficos.Teerão continua a bloquear o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde, antes da guerra, passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo.