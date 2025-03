Teerão recusa negociações diretas com Washington e Trump ameaça com bombardeamentos

c/ agências

“O Líder Supremo enfatizou que as negociações indiretas ainda podem continuar", acrescentou, referindo-se aoAli Khamenei.“Nós não fugimos às negociações”, disse Pezeshkian, afirmando que “é o tipo de comportamento americano que vai determinar a continuação do caminho das negociações”.Desde o regresso à Casa Branca, Trump tem apelado a negociações com Teerão e enviou mesmo uma carta a exortá-lo, mas, ao mesmo tempo, retomou a chamada política de “pressão máxima” contra o Irão para cortar as vendas de petróleo iraniano e emitiu ameaças militares."Há uma hipótese de que, se não fizerem um acordo, eu lhes imponha tarifas secundárias, como fiz há quatro anos", acrescentou.O presidente norte-americano já tinha avisado na sexta-feira que “as coisas vão piorar” para o Irão na ausência de um acordo. Teerão, por sua vez, tem reiterado a sua política de não se envolver em negociações diretas com os Estados Unidos enquanto estiver sob a sua campanha de pressão máxima e ameaças militares.Desde então, a República Islâmica ultrapassou largamente os limites acordados no seu programa de enriquecimento de urânio e Trump restabeleceu as sanções.