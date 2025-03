"Muito zangado" com Putin, Trump ameaça impor tarifas ao petróleo da Rússia

"Se a Rússia e eu não conseguirmos chegar a um acordo para pôr um fim ao banho de sangue na Ucrânia - e penso que a culpa é da Rússia -, vou impor tarifas secundárias sobre todo o petróleo que sai da Rússia", clamou Trump em entrevista à norte-americana NBC.O presidente norte-americano adiantou pretender chegar à fala, nos próximos dias, com Vladimir Putin.



"Isto significa que, se comprarem petróleo à Rússia, não poderão fazer negócios com os Estados Unidos. Haverá uma tarifa de 25 por cento sobre todo o petróleo, uma tarifa de 25 a 50 pontos sobre todo o petróleo", reforçou.





Este domingo, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, reafirmou a abertura para negociações indiretas com Washington, ressalvando, todavia, que o diálogo depende sobretudo da postura norte-americana.

Foto: Abedin Taherkenareh - EPA



President Trump did not rule out the possibility of seeking a third term in the White House, which is prohibited by the Constitution under the 22nd Amendment, saying in an interview with NBC News that he was “not joking.” https://t.co/r4qXWPcnVu