Teerão reivindica ataque a base dos EUA na Jordânia

"A base de Al-Azraq, na Jordânia, onde estavam localizados caças F-18, alojamentos e um grande depósito de equipamentos do exército terrorista dos Estados Unidos, foi atacada com drones", informou o exército, num comunicado divulgado pela agência iraniana Tasnim, ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Os militares ressalvaram, na mesma nota, que qualquer ação contra o solo, as águas ou o espaço aéreo do Irão não ficará sem resposta, nem acontecerá sem "um custo proporcional".

Teerão frisou também que os recentes ataques a embarcações no estreito de Ormuz e a instalações e ativos militares norte-americanos no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia são respostas a recentes atos de agressão do Governo norte-americano.

Os Estados Unidos retomaram o bloqueio dos portos iranianos na terça-feira, às 21:00 (hora de Lisboa), e têm realizado sucessivos bombardeamentos contra ativos militares iranianos, enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, recuou na intenção de aplicar tarifas de 20% aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz, epicentro do conflito.