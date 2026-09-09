Teerão responde a ataques dos EUA e visa bases norte-americanas na Jordânia

De acordo com um comunicado do CGRI, divulgado pela agência iraniana Tasnim, Teerão atacou a base de Al Azraq, na Jordânia, e dois contratorpedeiros norte-americanos que transportavam mísseis de cruzeiro.

Este ataque, destinado a "punir o agressor", causou danos, nomeadamente, "nas instalações onde estão estacionados os caças F-35, F-16 e F-15, bem como nos abrigos para aviões de combate" da base norte-americana de Al-Azraq, a 100 quilómetros a leste de Amã, afirmou o CGRI, citado pela agência oficial Irna.

O Exército jordaniano afirmou ter destruído 18 de 20 mísseis iranianos que se dirigiam contra o seu país, enquanto outros dois caíram em "zonas despovoadas".

Os ataques iranianos constituem uma retaliação aos bombardeamentos norte-americanos contra petroleiros iranianos ocorridos esta noite.

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (CentCom) afirmou ter destruído cinco embarcações associadas, segundo o comando, ao CGRI, em resposta aos ataques anteriores de Teerão contra um navio de guerra norte-americano.

"O Irão continua a tentar atacar navios de guerra norte-americanos e, sempre que o fizerem ou tentarem fazê-lo, perderão petroleiros, e penso que irão ver isso novamente hoje", advertiu, por seu lado, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio durante uma visita à Colômbia.

Segundo a agência iraniana Tasnim, um "pequeno petroleiro" iraniano foi alvo de um ataque com mísseis norte-americanos perto da ilha de Kharg (sul), sem causar vítimas.