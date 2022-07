Telescópio James Webb. NASA revela primeira imagem de galáxias longínquas

O James Webb é um telescópio espacial com uma missão especial.





O mais poderoso telescópio espacial foi desenvolvido pela NASA, pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Canadiana. Visa ser um observatório espacial para captar a radiação infravermelha e está no espaço há seis meses.

Para além de tirar fotografias das primeiras estrelas a brilhar no Universo mais profundo, o James Webb tem a finalidade de sondar planetas distantes para ver se podem ser habitáveis.







Quando chega às lentes do James Webb, a luz das primeiras estrelas formadas após o Big Bang já viajou mil milhões de anos. Por isso, as imagens que o telescópio agora capta reportam ao passado.





Na imagem analisada e agora dada a conhecer vê-se "um aglomerado de galáxias na constelação de Volans no Hemisfério Sul, conhecido pelo nome SMACS 0723".



NASA

De acordo com os cientistas, este "aglomerado em si não está tão longe –a cerca de 4,6 mil milhões de anos-luz de distância". A grande massa desse aglomerado duplicou e ampliou a luz de objetos que estão muito, muito mais distantes.Embora a imagem descreva uma forma distorcida representada pelos arcos vermelhos, os cientistas afirmam que, pela qualidade dos dados produzidos, o super-telescópio está a detetar o espaço que fica para lá do último objeto visível da imagem.

"Estamos a ir quase ao início de tudo"

Essa possibilidade remete para que este seja o campo de visão cósmico mais profundo obtido até hoje."A luz viaja a cerca de 300 mil quilómetros por segundo. E essa luz que se vê numa dessas pequenas manchas está a viajar há mais de 13 mil milhões de anos", sublinhou o administrador da NASA, Bill Nelson., observa a agência espacial norte americana.E acrescenta:A número dois do projeto James Webb, Amber Straughn, realçou, em entrevista à BBC, que "os dados são incríveis em si mesmos assim como imagens. Mas a interpretação cientifica detalhada que seremos capazes de fazer com a informação é o que me deixa mais animada".O estudo de planetas fora do Sistema Solar é um dos objetivos do telescópio e por isso o Webb já analisou a atmosfera de WASP-96 b, um planeta gigante localizado a mais de mil anos-luz da Terra.

Esta investigação dará pistas sobre a química a atmosfera de WASP-96 b, que orbita muito perto da sua estrela-mãe.





Os cientistas têm a expectativa de que um dia o James Webb possa encontrar um planeta que tenha gases atmosféricos semelhantes aos que envolvem a Terra, indicadores de presença biológica.





O presidente norte-americano, Joe Biden, assistiu à apresentação da primeira imagem revelada pela NASA



"Estas imagens vão lembrar ao mundo que os Estados Unidos podem fazer grandes coisas e lembrar ao povo americano - especialmente aos nossos filhos - que não há nada além de nossa capacidade", assinalou.







NASA



O James Webb custou dez mil milhões de dolares e será o sucessor do Hubble. Este telescópio precisava de investigar o céu durante semanas para produzir resultados próximos. O James Webb identificou objetos nas profundezas do Universo após, somente, 12,5 horas de observações.