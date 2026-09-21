Mundo
Televisões norte-americanas suspendem cobertura diária de Donald Trump
ABC, CBS, CNN, FOX e NBC partilham há várias décadas a responsabilidade de assegurar a cobertura televisiva dos eventos presidenciais.
Pela primeira vez em décadas, nenhuma televisão vai cobrir a atividade diária do Presidente norte-americano. É a consequência de uma decisão rara e que tem por base o afastamento da CNN, MS Now e Politico da cobertura da Casa Branca.
Num comunicado “raro”, explica o New York Times, os principais canais de televisão - CBS, ABC, Fox News e NBC - concordaram em suspender a cobertura conjunta de Donald Trump após a Casa Branca ter recusado permitir que a CNN atuasse como representante do grupo esta segunda-feira.
“O público tem um interesse vital em receber informação precisa e independente sobre o seu governo. Nenhuma administração deve restringir uma organização noticiosa pelo facto de discordar da sua cobertura jornalística”, lê-se na nota.
As cinco cadeias de televisão, ABC, CBS, CNN, FOX e NBC, partilham há várias décadas a responsabilidade de assegurar a cobertura televisiva dos eventos presidenciais, assegurando a divisão dos custos financeiros e distribuindo o sinal das imagens de televisão para outros órgãos de comunicação do social de todo o mundo.
Num comunicado “raro”, explica o New York Times, os principais canais de televisão - CBS, ABC, Fox News e NBC - concordaram em suspender a cobertura conjunta de Donald Trump após a Casa Branca ter recusado permitir que a CNN atuasse como representante do grupo esta segunda-feira.
“O público tem um interesse vital em receber informação precisa e independente sobre o seu governo. Nenhuma administração deve restringir uma organização noticiosa pelo facto de discordar da sua cobertura jornalística”, lê-se na nota.
As cinco cadeias de televisão, ABC, CBS, CNN, FOX e NBC, partilham há várias décadas a responsabilidade de assegurar a cobertura televisiva dos eventos presidenciais, assegurando a divisão dos custos financeiros e distribuindo o sinal das imagens de televisão para outros órgãos de comunicação do social de todo o mundo.
Os órgãos de comunicação norte-americanos CNN, MS NOW e Politico anunciaram esta segunda-feira que vão processar a Administração Trump para proteger os seus direitos, depois de o presidente dos Estados Unidos ter proibido o acesso dos jornalistas dessas empresas à Casa Branca.
Numa mensagem na rede Truth Social, de que é proprietário, Donald Trump afirmou estar a levar a cabo uma ofensiva contra as "notícias falsas”.
“A Casa Branca não está a atacar a liberdade de imprensa, algo que valorizo imenso. Está a atacar um problema que se espalhou como um cancro nos nossos queridos Estados Unidos da América”, afirmou Trump, considerando que tal “constitui uma ameaça à segurança nacional e tem de ser travado, agora!".
“A Casa Branca não está a atacar a liberdade de imprensa, algo que valorizo imenso. Está a atacar um problema que se espalhou como um cancro nos nossos queridos Estados Unidos da América”, afirmou Trump, considerando que tal “constitui uma ameaça à segurança nacional e tem de ser travado, agora!".
(Com agências)
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