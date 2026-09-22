"Tem sido uma honra ter colocado fim a oito guerras", afirma Trump perante a ONU

Apontando o paradigma da reformulação do palco global, da transformação do mundo num lugar mais seguro, assinalou que, "como presidente da nação mais extraordinária da história, não tenho interesse em deixar os perigos no mundo florescerem nem mais um dia (...) enquanto outros falavam, eu agia. Outros falavam de paz, eu fiz paz. Outros faziam ameaças, eu confrontei ameaças".



"Usei a força para tornar os Estados Unidos o país mais poderoso do mundo, trabalhando com muitas nações desta sala estamos a resolver décadas de problemas por resolver".



Criticou depois o Irão no que disse serem cinco décadas, as do regime dos ayatollahs, "de um regime de terror, que espalhou carnificina e caos em todo o Médio Oriente e mais além".



"Eram os bullyes do Médio Oriente mas já não são, desde que assumi funções (...) e fiz com que não pudessem ter armas nucleares", disse Trump, falando da operação ("Martelo da Meia-Noite") levada a cabo contra o regime na tentativa de destruir o seu programa nuclear, o que garante ter conseguido, depois de Teerão ter recusado negociações pacíficas.



"Fizeram um míssil capaz de chegar à Europa, e estavam muito orgulhosos disso, espero que os europeu compreeendam isso. O objectivo do Irão era concluir uma corrida louca até ter uma bomba nuclear".



Neste segmento do discurso, Donald Trump lembrou o aniversário dos ataques às Torres Gémeas, ligando-o de imediato ao ataque do Hamas de 7 de outubro.



Acusou ainda Teerão de ter matado milhares de iranianos apenas por se manifestarem, deixando o aviso: "Imaginem um regime vil, se tivesse o poder de levar a cabo ataques terroristas protegidos por um escudo nuclear. Muitos outros sabiam disto e não quiseram fazer nada".



Donald Trump garantiu depois que as forças armadas iranianas estão destruídas.