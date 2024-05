Temperatura no planeta vai continuar a aumentar

Foto: EPA

As consequências do aquecimento global são inimagináveis É o alerta do presidente da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas, do Conselho Nacional e do Desenvolvimento Sustentável. Filipe Duarte Santos afirma que a humanidade vai ter de se adaptar aos aumentos das temperaturas que, no futuro, não vão diminuir, referindo-se ao calor que tem assolado sobretudo a Índia e o Paquistão.