Tempestade de neve na Áustria. Avalanche fez três mortos e dois feridos

Os nevões que têm atingido o país já provocaram cortes de eletricidade e perturbações nos transportes.

As autoridades garantem que o perigo de avalanches está a ser monitorizado em permanência.



Em Nauders, no Tirol, um esquiador alemão perdeu a vida e o seu filho de 16 anos ficou gravemente ferido numa avalanche.



Na estação de St. Anton, três pessoas perderam a vida, de acordo com um novo balanço, após uma avalanche "gigantesca", segundo o centro de coordenação do Tirol.



As autoridades do Tirol e o serviço de previsão de avalanches apelaram aos aficionados de desportos de inverno para renunciarem a saídas e descidas fora de pista.



Desde o início da temporada de inverno, 21 pessoas já perderam a vida devido a avalanches neste país maioritariamente alpino, segundo um balanço atualizado.



c/ agências

Os serviços emergência, apoiados por vários helicópteros, estiveram empenhados na operação de resgate.