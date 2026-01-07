Tempestade Goretti. Nevões na Europa provocam cancelamento de centenas de voos

A Europa Ocidental atravessa uma onda de mau tempo, essencialmente com neve e vento, numa altura em que a tempestade Goretti atingiu esta quarta-feira a costa atlântica do continente.



Nos Países Baixos, a queda de neve levou ao cancelamento de 800 voos programados para esta quarta-feira no aeroporto Schiphol, em Amesterdão. É o sexto dia consecutivo de interrupções num dos aeroportos mais movimentados da Europa.



Mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, que disse ter colocado camas nas instalações e oferecido o pequeno-almoço aos viajantes obrigados a dormir no aeroporto.



O tráfego ferroviário também está severamente afetado, estando a empresa ferroviária nacional neerlandesa, NS, a aconselhar os viajantes cujas viagens não sejam absolutamente necessárias a adiarem os seus percursos.



As autoridades dos Países Baixos pediram à população para trabalhar a partir de casa se tal for possível. Por volta das 08h00 desta quarta-feira (hora de Lisboa), registavam-se mais de 700 quilómetros de congestionamentos nas estradas neerlandesas.



De acordo com a agência de notícias neerlandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt, onde são realizados estudos meteorológicos, do que nos quatro anos anteriores juntos.



Em Bruxelas, dezenas de voos foram cancelados, entre os quais ligações com Portugal. O descongelamento das pistas e das asas das aeronaves está também a causar atrasos. Além disso, há registo de comboios belgas parados na fronteira holandesa. Paris com uma centena de voos cancelados

Um forte nevão caiu esta madrugada também em Paris, com os aeroportos da capital francesa a atravessarem constrangimentos e registando-se já cerca de uma centena de cancelamentos, incluindo de voos para Portugal. Os serviços de autocarros de Paris foram suspensos esta quarta-feira devido à neve.



O território francês está sob aviso laranja devido às baixas temperaturas. A agência meteorológica francesa Meteo France alertou que os nevões deverão estender-se pelo norte do país ainda esta quarta-feira.



As autoridades proibiram a circulação de camiões e autocarros escolares em cerca de um terço de todos os departamentos administrativos, a maioria na região norte.



A autoridade de aviação civil francesa pediu por sua vez às companhias aéreas que reduzissem 40 por cento dos voos no principal aeroporto internacional de Paris, o Roissy-Charles de Gaulle, e 25 por cento dos voos no aeroporto de Orly.



Para quinta e sexta-feira prevê-se que o sul do Reino Unido seja a região mais afetada da Europa. O britânico Met Office explicou que os alertas de gelo vão permanecer na Escócia, mas serão suspensos no final desta manhã na maior parte da Inglaterra e do País de Gales.



c/ agências