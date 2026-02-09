Tempestades em Portugal atrasam anestésicos e reduzem cirurgias em Cabo Verde

"Continuamos a fazer cirurgias, particularmente as de urgência. Acontece que Cabo Verde está a enfrentar um problema de transporte por causa das últimas tempestades que abalaram Portugal e impediram a chegada do barco com os anestésicos fornecidos pela Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac)", afirmou Jorge Figueiredo, num comunicado do Ministério da Saúde.

Segundo o governante, "os barcos estão parados em Lisboa, não podendo circular".

"Estamos à espera que venham nos próximos dias, mas até lá, a boa gestão indica que devemos manter o `stock` e garantir que as urgências sejam feitas", apontou, afirmando que cirurgias normais serão reduzidas ou suspensas até uma reprogramação, que será feita mediante critérios médicos.

"Se os portos em Portugal voltarem à normalidade, nós poderemos ter o produto em cinco a seis dias", reafirmou.

Desde o final de janeiro, Portugal tem enfrentado uma série de tempestades que causaram chuvas fortes, ventos, inundações, prejuízos materiais e mortes em várias regiões, levando o Governo declarar a situação de calamidade em dezenas de municípios e a anunciar pacotes de apoio à recuperação económica e social.

A situação meteorológica resultou ainda em interrupções de serviços essenciais, cortes de energia, cheias, destruição de infraestruturas e constrangimentos nos transportes, com impactos significativos nos portos.