Tennessee. Mulher que sobreviveu a duas injeções letais volta para a prisão

A mulher de 50 anos, condenada por homicídio, estava presa há 30 anos. Pike sobreviveu a duas injeções letais, a 30 de setembro. Foi então levada em estado crítico para o hospital.

A mulher de 50 anos sobreviveu às doses de pentobarbital. A execução de Christa, tal como as restantes previstas para 2026, foi suspensa por ordem do governador do Tennessee, Bill Lee.





Christa Pike tinha 18 anos quando cometeu o crime que a colocou no corredor da morte, em março de 1996. Teria sido a primeira mulher a ser executada naquele Estado dos EUA em 200 anos.



No início desta semana recuperou consciência e voltou a falar, contra todas as expetativas.Christa Pike tinha 18 anos quando, em conjunto, com o namorado, torturaram e mataram uma mulher de 19 anos.