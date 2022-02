Tensão a leste. EUA ainda esperam invasão russa da Ucrânia "a qualquer momento"

, afirmou o alto responsável norte-americano, em declarações citadas pelas agências France Presse e Associated Press.Este reforço, a ter ocorrido, empurrou os contingentes russos em redor da Ucrânia para um total próximo de 150 mil operacionais militares – precisamente o número aventado na terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em suma,

Também o presidente ucraniano, Vlodymyr Zelensky, afirmou na quarta-feira ter constatado somente “pequenas rotações” de tropas russas.

A mesma fonte citada pelas agências noticiosas enfatiza que,Os Estados Unidos continuam, assim, persuadidos de que a máquina de guerra russa pode avançar para território da Ucrânia “a qualquer momento”. Isso mesmo ficou reforçado durante uma conversa ao telefone, na quarta-feira, entre o presidente norte-americano e o chanceler alemão, Olaf Scholz, segundo Berlim: a ideia de que falta à Rússia, nesta fase aguda da crise, “dar passos verdadeiros” para aliviar a válvula de pressão.

“Não temos medo de nenhum prognóstico”

Afinando pela nota dominante da NATO, o presidente da Ucrânia observou na quarta-feira uma sequência de exercícios militares em território ocidental. Mais tarde deslocou-se a Mariopol, a leste, perto da linha da frente do crónico conflito com separatistas pró-Rússia apoiados por Moscovo., declarou Volodymyr Zelensky, envergando cores militares por ocasião do “dia da união” por si decretado. “Vamos defender-nos”, reiterou o chefe de Estado.

“Nova normalidade”

. Por sua vez,Na sequência destes desenvolvimentos, o secretário-geral da NATO viria desvalorizar as imagens de movimentação de tropas russas., contrapôs Jens Stoltenberg, para reiterar que a Aliança Atlântica pretende robustecer a presença a leste perante as ameaças de Moscovo, que descreveu como “a nova normalidade na Europa”.O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, pronunciou-se no mesmo sentido, ao acusar o Kremlin de Vladimir Putin de fazer anúncios vazios.

A raiz da tensão

Na passada terça-feira, a Duma, câmara baixa do Parlamento russo, acrescentou combustível à fogueira da tensão regional, apelando a Vladimir Putin para que reconheça a independência dos territórios separatistas do leste da Ucrânia. Algo que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se apressou a classificar como “grosseira violação do Direito Internacional”.O Departamento de Estado norte-americano advertiu entretanto para uma alegada campanha russa de falsas informações avançadas aos, numa tentativa de influenciar a opinião pública. O porta-voz Ned Price manifestou, em concreto, preocupação com as afirmações de Vladimir Putin sobre um suposto “genocídio” em curso no leste da Ucrânia.



c/ agências