Tensão com a China. Taiwan alarga serviço militar obrigatório

A partir de 2024, os recrutas vão passar a ser submetidos a um treino mais intenso, incluindo exercícios de tiro e instrução de combate semelhante ao usado pelos militares norte-americanos, avançaram os meios de comunicação locais.

O anúncio surge depois de na segunda-feira o Ministério da Defesa ter revelado que 71 aviões da aviação chinesa, cinco navios e drones tinham entrado na zona aérea da ilha – a maior incursão relatada até à data.

”, afirmou Tsai Ing-wen."O atual serviço militar de quatro meses não é suficiente para responder à situação em constante e rápida mudança", acrescentou a governante, em conferência de imprensa.", explicou, acrescentando que a reforma se vai aplicar a todos os homens nascidos após 1 de janeiro de 2005.Segundo a presidente, “Taiwan encontra-se na linha da frente da defesa global da democracia contra a expansão autoritária”.

A ilha de Taiwan, de 24 milhões de habitantes, vive sob a constante ameaça de uma invasão da China, que a considera parte do seu território, a ser reconquistada um dia, se necessário pela força.

Desde 2013, Taiwan exige aos homens com mais de 18 anos que sirvam durante quatro meses no exército, com as primeiras cinco semanas num campo de treino básico. O novo plano vai colocar os novos recrutas numa formação obrigatória básica de oito semanas.Tsai considerou “extremamente difícil” a sua decisão de estender o serviço militar, mas a descreveu-a como destinada a “garantir o modo de vida democrático para nossas gerações futuras".

Para agradar aos eleitores mais jovens e durante um período de abrandamento das tensões entre Taipé e Pequim, os governos anteriores reduziram o serviço militar obrigatório de mais de dois anos para quatro meses. Taiwan intensificou o treino para reservistas e aumentou as compras de caças e mísseis antinavio para reforçar as suas defesas. Mas os especialistas dizem que tal não é suficiente.



Na sexta-feira, Tsai Ing-wen inaugurou novas instalações militares numa base militar na cidade de Kaohsiung, no sul da ilha, que oferece “um melhor ambiente para o pessoal militar”.Os esforços de Taiwan para reforçar as forças de defesa aumentaram depois da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, em agosto. Em resposta à visita de Pelosi, a China realizou imediatamente exercícios militares em torno de Taiwan.No início deste mês, Joseph Wu, ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, afirmou em entrevista ao Guardian que a ameaça militar chinesa estava “a tornar-se mais grave do que nunca”, com um aumento de cinco vezes nas incursões de aviões de guerra na zona de defesa da ilha desde 2020.Segundo Wu, os exercícios militares após a visita de Nancy Pelosi tinham como objetivo afastar qualquer apoio a Taiwan.

O motivo das tensões

O objetivo-chave do líder chinês Xi Jinping é a unificação. O Governo de Pequim afirma que Taiwan é uma província da China e não exclui a sua posse pela força.A partir dos anos 70, várias nações começaram a trocar laços formais do ROC para Pequim. Atualmente, menos 15 governos mundiais reconhecem Taiwan como um país.. Desde que o período de vários anos de lei marcial terminou na década de 1980, Taiwan tornou-se uma democracia com eleições e meios de comunicação social livres.Apesar da unificação desejada por Xi Jinping, a presidente da ilha afirmou que Taiwan é um país soberano sem necessidade de declarar independência. Pequim considera o governo democraticamente eleito como separatista.Com o Governo de Xi, a agressão contra Taiwan aumentou e os analistas consideram que a ameaça de invasão está no ponto mais alto das últimas décadas.

Taiwan está a modernizar o exército e a comprar meios militares e armas aos EUA, com a esperança de dissuadir Xi e o PCC da darem um passo para anexação da ilha.







Em caso de conflito, a ilha de Taiwan é largamente ultrapassada em termos de efetivos, com 88 mil soldados no exército, contra um milhão de Pequim, segundo estimativas do Pentágono. Pequim também tem uma vantagem considerável quando se trata de equipamento militar.



Tsai Ing-wen já afirmou que juntar-se à China não é aceitável para os taiwaneses.