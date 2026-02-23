Tensão com Irão. EUA ordenam que diplomatas não-essenciais abandonem Líbano

Os Estados Unidos ordenaram hoje aos diplomatas não-essenciais e respetivos familiares que abandonem o Líbano, devido ao aumento de tensão com o Irão, com a ameaça de um potencialmente iminente ataque militar.

Segundo um responsável do Departamento de Estado norte-americano, uma avaliação em curso do nível de segurança regional determinou "ser prudente" reduzir a presença da embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Beirute, permanecendo nos seus postos apenas o pessoal essencial.

O responsável, que solicitou o anonimato porque a medida ainda não foi formalmente anunciada, afirmou tratar-se de uma medida temporária e que a embaixada continua hoje em funcionamento.

Um segundo elemento do Departamento de Estado norte-americano, que também pediu o anonimato para falar de planos ainda não oficialmente anunciados, indicou que o secretário de Estado, Marco Rubio, poderá adiar a sua visita a Israel agendada para o próximo fim de semana.