Tensão comercial e guerra na Ucrânia marcam encontro entre Xi, Macron e Von der Leyen

Cinco anos depois, Xi Jinping volta a visitar a Europa, a poucos meses de a União Europeia e a China comemoraram 50 anos de relações bilaterais.







Na sua primeira paragem neste périplo, em França, Xi Jinping esteve reunido com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

As questões comerciais e económicas dominaram a agenda deste encontro, numa altura de crescente tensão entre o bloco europeu e Pequim.



"Como duas grandes potências mundiais, a China e a UE devem continuar a ser parceiras, continuar o diálogo e a cooperação, aprofundar a comunicação estratégica, aumentar a confiança mútua estratégica, consolidar o consenso estratégico e realizar a coordenação estratégica", disse Xi Jinping."Isto visa promover o desenvolvimento estável e saudável das relações China-UE e fazer continuamente novas contribuições para a paz e o desenvolvimento mundial", acrescentou.Ursula von der Leyen, por sua vez, deixou aberta a possibilidade de afastar as desconfianças que marcam a relação entre os dois blocos, salientando que o “intercâmbio é crucial”.“Além disso, tanto a China como a União Europeia tem um interesse comum na paz e na segurança e no funcionamento efeito de uma ordem internacional baseada em regras”, acrescentou.“Uma China que joga limpo é boa para todos nós”, disse Von der Leyen após o encontro.

China rejeita problema de "excesso de capacidade" industrial

O presidente chinês, por sua vez, garantiu que "o chamado 'problema do excesso de capacidade da China' não existe".



Segundo um comunicado de imprensa da diplomacia chinesa, Xi Jinping explicou ao seu homólogo francês e à presidente da Comissão Europeia que “a nova indústria energética chinesa” tornou possível “aumentar a oferta global e aliviar a pressão da inflação global”.



“O chamado ‘problema de excesso de capacidade da China’ não existe, seja do ponto de vista da vantagem comparativa ou à luz da procura global”, argumentou.





A UE considera oficialmente a China um parceiro, mas também um concorrente e um rival sistémico.Em 2023, o bloco europeu abriu mesmo uma investigação sobre os subsídios chineses para carros elétricos. Mais recentemente foi também aberta uma investigação a suspeitas de comércio desleal de biocombustível proveniente da China no mercado único, com Bruxelas a impor medidas retaliatórias, como tarifas aduaneiras, caso se verifique ‘dumping’.Estão ainda a ser analisados alegados subsídios ilegais a fabricantes chineses de turbinas eólicas em Espanha, Grécia, França, Roménia e Bulgária.

UE e França contam com a China para acabar com a guerra na Ucrânia

O papel de Bruxelas e Pequim nas guerras da Ucrânia e do Médio Oriente foi também abordado neste encontro em Paris."Contamos com a China para usar toda a sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse "Contamos com a China para usar toda a sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse Von der Leyen.

“O presidente Xi desempenhou um papel importante na redução das ameaças nucleares irresponsáveis da Rússia e estou confiante de que continuará a fazê-lo”, disse Ursula von der Leyen no final do encontro.





Em resposta, Xi Jinping disse que a China sempre trabalhou “vigorosamente” para facilitar as negociações de paz na Ucrânia e disse estar disponível para trabalhar com a UE para apoiar “uma conferência de paz internacional mais ampla, confiável e eficaz” para resolver o conflito na Faixa de Gaza.



Depois da visita a França, Xi Jinping visitará a Hungria e a Sérvia, países europeus próximos da China e também do presidente russo, Vladimir Putin.