Tensão em França. Centenas de pessoas nas cerimónias fúnebres de Nahel

A partir das 13h00 deste sábado (12h00 em Lisboa), várias pessoas começaram a chegar à Grande Mesquita de Nanterre, nos arredores de Paris, para participaram no funeral de Nahel, o jovem de 17 anos que foi baleado pela polícia na terça-feira, gerando uma onda de violentos protestos no país.Os funcionários da mesquita pediram para que não fossem captadas imagens com telemóveis. O mesmo alerta foi feito aos jornalistas., depois de alegadamente desobedecer a uma ordem para parar o veículo que estava a conduzir., em comparação com 875 na noite anterior, embora tenha salientado que a violência nesta quarta noite de protestos foi “de menor intensidade”.

Do total dos detidos, um terço são jovens com menos de 18 anos.

, acrescentou o ministro do Interior, Gerald Darmanin.O Governo destacou 45 mil polícias e vários veículos blindados durante a noite para combater a pior crise enfrentada pela sua liderança desde os protestos dos "coletes amarelos", que paralisaram grande parte da França no final de 2018.

Reforço da polícia

Na sexta-feira, as câmaras de várias cidades francesas, como Marselha, Lyon e Bordéus, proibiram a realização de manifestações. No entanto, a medida não foi capaz de travar os protestos.Segundo as autoridades, três polícias ficaram com ferimentos ligeiros este sábado.Em Lyon, a terceira maior cidade francesa, a polícia mobilizou veículos blindados e um helicóptero.

Para a noite deste sábado foi acionado um reforço da polícia para as cidades de Marselha e Lyon, à medida que crescem os temores de uma quinta noite de violentos protestos.

A região parisiense não foi poupada, com três cidades próximas da capital a decidirem impor o recolher obrigatório, tal como outras cidades das províncias. Em Paris, os manifestantes foram expulsos da Place de la Concorde.

Macron adia visita de Estado à Alemanha

A assessoria de imprensa da presidência alemã emitiu um comunicado este sábado onde informa que Macron conversou com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, por telefone onde o informou sobre a “situação no seu país”.Nesse mesmo dia, Macron abandonou a cimeira da UE em Bruxelas mais cedo para participar na segunda reunião do gabinete de crise.

Pais podem incorrer em multas e penas de prisão

No final da reunião de crise do seu Governo, o presidente francês lançou um apelo aos pais para que assumam responsabilidades na vaga de confrontos que envolve jovens em França e anunciou que vários eventos vão ser anulados e que as redes sociais vão ser vigiadas e fiscalizadas , com pedidos de identificação das pessoas que estão a organizar as manifestações.Este sábado, o ministro francês da Justiça defendeu que é essencial que a calma regresse às ruas do país, apesar das emoções que considera legítimas provocadas pela morte do jovem Nael.Dupond-Moretti instou os jovens a permanecerem em casa e alertou que “se publicarem coisas no Snapchat vão pagar por isso, serão encontrados e sancionados”.

c/ agências