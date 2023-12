Está tensa a situação em Bissau. Desde sexta-feira à noite, ouvem-se tiros na capital guineense, depois do Ministério Público ter decretado a prisão preventiva do ministro das Finanças e do secretário de Estado do Tesouro. Os governantes estão a ser investigados no âmbito de um alegado pagamento de quase 10 milhões de euros a empresários.