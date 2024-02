Tensão no bairro europeu. Agricultores em protesto e polícia medem forças em Bruxelas

Centenas de agricultores rumaram esta segunda-feira, com tratores, até ao coração de Bruxelas, onde bloquearam os acessos à rotunda Schuman, nas imediações dos edifícios da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. As forças de segurança recorreram a gás pimenta e canhões de água para dispersar os manifestantes, que romperam mesmo uma barreira de segurança.