Tensão Ucrânia-Rússia. Putin ameaça reagir "duramente a medidas hostis" do Ocidente

As potências ocidentais têm demonstrado o seu sólido apoio à Ucrânia e à NATO, o que é encarado pela Rússia como uma política ameaçadora. Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, disse que embora a aliança esteja pronta para iniciar um “diálogo significativo” com a Rússia, continuará a apoiar a Ucrânia “política e praticamente”.A secretária de Estado assistente dos EUA para a Europa, Karen Donfried, a principal diplomata do governo Biden para a Europa, disse que os EUA e a Europa estão prontos para agir imediatamente caso a Rússia aumente a ofensiva à Ucrânia nos próximos dias.“O que os Estados Unidos estão a fazer na Ucrânia está à nossa porta”, disse Putin, acrescentando que a Rússia já “não tem mais para onde se refugiar”.”, ameaçou o presidente russo no decurso de uma intervenção perante responsáveis militares russos e do Ministério da Defesa.“O nível das armas com tecnologia de ponta na tríade nuclear atingiu um máximo histórico. Representa 89,1 por cento”, declarou Shoygu.

Em documento endereçado aos EUA e restantes nações da NATO, na passada sexta-feira, Putin exige promessas ao Ocidente alegando que a sua segurança está ameaçada pelos laços crescentes da Ucrânia com a aliança ocidental e pela possibilidade de serem instalados mísseis da NATO contra a Rússia em território ucraniano.