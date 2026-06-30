Mundo
Guerra no Médio Oriente
Tensões em Doha. Teerão desmente encontro com Washington
O Irão recusa sentar-se à mesa das negociações com os Estados Unidos enquanto o memorando de entendimento não for integralmente cumprido.
O governo iraniano esclarece ainda que a deslocação da sua delegação técnica ao Catar, esta semana, nada tem a ver com a presença americana naquele país.
Uma versão que contraria diretamente as declarações de Donald Trump. Esta noite, o Presidente norte-americano reafirmou que a reunião em Doha está de pé e sublinhou que o encontro "talvez venha a ser importante, ou talvez não"