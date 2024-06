Terramoto de magnitude 5,9 atinge região chinesa do Tibete

O terramoto ocorreu no condado de Nyima às 08:46 horas locais (01:46 em Lisboa), com o epicentro a uma profundidade de oito quilómetros, referiu o centro.

Trata-se de uma zona montanhosa que faz fronteira com a região pouco povoada de Xinjiang, no noroeste do país.

Em 18 de dezembro, pelo menos 151 pessoas morreram num terramoto de 6,2 graus de magnitude nas províncias de Gansu e Qinghai, no noroeste da China, que também causou graves danos nas infraestruturas e destruiu mais de 200.000 casas.

O terramoto de dezembro foi o mais mortífero registado na China desde o terramoto de agosto de 2014 na província de Yunnan (sudoeste), que matou 617 pessoas.