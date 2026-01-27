Terramoto no noroeste da China provoca retirada preventiva de mais de 20 mil pessoas
Mais de 20 mil pessoas foram retiradas na sequência do terramoto de magnitude 5,5 que abalou na segunda-feira a província de Gansu (noroeste da China), apesar de não haver registo de vítimas mortais.
O sismo registou-se na vila de Diebu - prefeitura autónoma tibetana de Gannan - às 14:56 (06:56, em Lisboa), a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro localizado nas coordenadas 34,06 graus de latitude norte e 103,25 graus de longitude este, segundo o Centro de Redes Sismológicas da China.
As primeiras inspeções após o abalo revelaram o aparecimento de fendas em edifícios, pelo que se organizou o realojamento dos residentes em zonas de maior risco enquanto se avalia a extensão completa dos danos, avançaram as autoridades locais citadas pela agência noticiosa oficial Xinhua.
O fornecimento de energia e água, assim como as comunicações, não foi afetado, de acordo com as mesmas fontes.
Para a zona afetada deslocaram-se cerca de 350 elementos de equipas de emergência, resgate e técnicos em prevenção de desastres, enquanto os organismos estatais de gestão de emergências ativaram o nível IV de resposta.
Utilizadores das redes sociais em localidades próximas afirmaram ter sentido o abalo, embora não tenham sido divulgadas imagens de danos significativos.
A província de Gansu, situada no oeste do país, encontra-se numa das zonas sísmicas mais ativas da China, devido à fricção entre as placas tectónicas euro-asiática e indiana, especialmente em áreas próximas aos Himalaias e ao planalto tibetano.
O oeste chinês, que inclui também regiões como Xinjiang, Qinghai e o Tibete, regista frequentemente movimentos sísmicos de magnitude média, embora o impacto costume ser limitado devido à baixa densidade populacional em amplas zonas montanhosas.
Em dezembro de 2023, um forte terramoto de magnitude 6,2 em Gansu e na vizinha província de Qinghai causou mais de 150 mortos e avultados danos materiais, num dos sismos mais mortíferos registados na China nos últimos anos.