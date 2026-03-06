Terrorismo e de ciberataques potenciado com tensão no Médio Oriente, alerta Europol

Cláudia Aguiar Rodrigues – Antena 1



A Europol refere que as redes criminosas e terroristas vão aproveitar o contexto de informação mais intenso para efetuar fraudes e desinformação com recurso à Inteligência Artificial.Numa resposta por escrito enviada esta manhã à Agência Lusa, uma porta-voz da agência da União Europeia para a cooperação policial, alerta para a possibilidade deste conflito ter repercussões a curto prazo na segurança do espaço europeu.