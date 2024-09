The Observer. Jornal mais antigo do mundo à venda

As negociações estão a ser feitas com o Tortoise Media (site de notícias fundado em 2019), anunciou, esta terça-feira, o The Guardian. Sem especificar o valor previsto para esta venda, a oferta de compra que a Tortoise Media é “suficientemente importante” para ser examinada detalhadamente. A venda “ajudaria (o jornal) a preservar o seu futuro”, afirmou a diretora-geral da GMG. Anna Bateson acrescentou que a venda do The Observer pode permitir ao Guardian “concentrar-se na sua estratégia de crescimento para se tornar mais internacional, mais digital e ainda mais financiado pelos leitores”.







Fundado em 1791, o The Observer foi comprado pelo Guardian Media Group em 1993. De acordo com o livro do Guinness é o "jornal mais antigo" do mundo editado aos domingos.





A Tortoise Media prevê investir cerca de 30 milhões de euros no The Observer durante os próximos cinco anos. O jornal, se for vendido, permanecerá a ser publicado aos domingos, mas a Tortoise Media adianta que pretende desenvolver a versão digital, explica num comunicado. “Acreditamos que o The Observer é um dos maiores nomes das notícias. Acreditamos apaixonadamente no seu futuro, tanto no impresso como no digital”, comentou James Harding, editor-chefe do Tortoise.





A Tortoise Media foi lançada por James Harding, ex-editor do The Times e da BBC, com Matthew Barzun, ex-embaixador dos EUA no Reino Unido.