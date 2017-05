Theresa May acusa UE de tentar influenciar eleições britânicas

De acordo com os relatos, Juncker terá terminado o jantar 10 vezes "mais apreensivo" sobre as negociações do Brexit e terá mesmo dito a May que o Brexit não poderia ser um sucesso.

"Noutra galáxia"

No domingo, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) revelou que Jean-Claude Juncker afirmou ao abandonar o jantar que May vivia "noutra galáxia" quanto às exigências das negociações.





No dia seguinte, a chanceler alemã Angela Merkel avisou Londres para não "se iludir" sobre as implicaçoes do divórcio.



Esta quarta-feira, Juncker mostrou-se incomodado com a divulgação do que se passou no jantar e expressou admiração pela primeira-ministra britânica.



"Percebi que é uma mulher forte", disse o Presidente da Comissão. "Respeito profundamente a primeira-ministra britânica. Gosto dela como pessoa", acrescentou.





O primeiro obstáculo a agravar a tensão está a ser a fatura da separação.