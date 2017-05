Brexit pode custar 100 mil milhões ao Reino Unido

Jorge Almeida - RTP 03 Mai, 2017, 11:49 / atualizado em 03 Mai, 2017, 11:50 | Mundo

A conta, o deve e o haver, é o ponto mais difícil nas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para o Brexit.



Até agora falava-se que o divórcio britânico podia chegar aos 60 mil milhões de euros mas, segundo o Financial Times, vários países endureceram a sua posição.







A Alemanha e a França aumentaram as exigências com o objetivo de fazer uma provisão para o setor agrícola e para cobrir gastos administrativos e comunitários em 2019 e 2020. Berlim está frontalmente contra que haja uma concessão aos britânicos nos ativos comunitários.



Aliados pelo mesmo diapasão, Paris e Varsóvia defendem que o Reino Unido deve efetuar um pagamento anual agrícola à União Europeia.



O ministro britânico responsável pelas negociações do Brexit, David Davis, disse à cadeia ITV que o seu país não pagará 100.000 milhões de euros e que tudo será negociado nas próximas reuniões.







Por sua vez, o negociador da União Europeia, Michel Barnier, disse esta quarta-feira que “Londres e a União precisam chegar a acordo sobre uma forma clara de calcular o quanto a Grã-Bretanha deve pagar antes de se iniciar qualquer conversa”.



Os líderes da UE concordaram com uma abordagem em duas fases para as negociações do Brexit, com compromissos sobre os direitos dos cidadãos, o orçamento e as fronteiras, antes de discutir assuntos como futuras negociações entre a União e a Grã-Bretanha."Alguns criaram a ilusão de que o Brexit terá um impacto nominal nas nossas vidas ou que as negociações podem ser concluídas de forma rápida e sem dor. Esse não é o caso", concluiu Barnier.