Theresa May tenta formar governo com apoio de unionistas da Irlanda

RTP 09 Jun, 2017, 10:50 / atualizado em 09 Jun, 2017, 11:58 | Mundo

Com 649 em 650 lugares declarados, o Partido Conservador conta neste momento com 318 deputados na Câmara dos Comuns, menos oito do que os necessários para formar uma maioria absoluta. Ainda assim, a líder dos tories vai esta sexta-feira ao Palácio de Buckingham, às 12h30, no sentido de pedir autorização à rainha para formular uma solução governativa.



Entretanto, o jornal britânico The Guardian e a cadeia BBC avançam que Theresa May já alcançou um acordo com o Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte. Os unionistas conseguiram garantir a eleição de dez deputados na quinta-feira, um número mais do que suficiente para garantir o apoio parlamentar a Theresa May.



O DUP refere que as relações com May são "muito próximas" desde que a líder conservadora se tornou primeira-ministra em julho último. Contudo, e apesar da simpatia expressa para com a atual primeira-ministra, a razão maior deste apoio parece estar mais ligada a uma antipatia profunda em relação a Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, a segunda força política mais votada na eleição.



Em causa estão as ligações antigas de Corbyn ao IRA (Exército Republicano Irlandês) durante os anos 80. Durante a campanha eleitoral, o líder trabalhista recusou em várias ocasiões condenar os ataques terroristas perpetrados pelo grupo armado.



"Queremos que haja governo. Temos trabalhado bem com May. A alteranativa é intolerável. Enquanto Corbyn liderar os Partido Trabalhista, queremos assegurar que o primeiro-ministro é tory", disse um responsável do DUP ao Guardian.



O mesmo diário britânico refere que ainda não se sabe ao certo se o acordo entre os dois partidos se traduz numa coligação governativa formal ou num arranjo ocasional, em que o DUP garanta apoios a um Governo minoritário na votação de assuntos centrais.