Theresa May perde maioria absoluta nas eleições britânicas

Com 643 dos 650 lugares declarados, os tories conseguiram garantir 313 deputados, aquém dos 326 necessários para garantir a maioria absoluta que Theresa May pretendia retirar destas eleições. O Partido Trabalhista, liderado por Jeremy Corbyn, garantiu 260 lugares na nova composição da Câmara dos Comuns.



Durante a madrugada, a primeira-ministra reagia aos resultados e prometia aos britânicos uma "liderança forte", apesar do fraco resultado.



"Nesta altura, mais do que qualquer coisa, este país precisa de um período de estabilidade. Se de facto o Partido Conservador conquistou o maior número de lugares e o maior número de votos, caberá a nós o dever de garantir um período de estabilidade, e é precisamente isso que vamos fazer", assegurou a líder conservadora.



Na primeira reação aos resultados, Jeremy Corbyn destacou o falhanço de Theresa May nestas eleições, tendo em conta os objetivos a que se propôs. "O mandato que Theresa May recebeu foi a perda de lugares para o Partido Conservador, a perda de votos, a perda de apoios e de confiança", enfatizou o líder do Labour.



Corbyn foi mais longe e sugeriu ainda a demissão da atual primeira ministra: "Para mim, isso seria o suficiente para ir embora e abrir caminho a um Governo verdadeiramente representante de todas as pessoas neste país".



Também Nicola Sturgeon, líder do Partido Nacional Escocês (SNP) - que perdeu lugares para os partidos Conservador, Trabalhista e para os Liberais Democratas nesta eleição - vê o lugar da líder conservadora posto em causa: “Isto é um desastre para Theresa May. Ela antecipou as eleições acreditando de forma muito arrogante que conseguiria esmagar a oposição (…) e alcançar uma maioria esmagadora. A sua posição é agora muito, muito difícil”.



Sobre um novo referendo à independência da Escócia, Sturgeon admite que os resutados de quinta-feira vão levar o SNP a refletir sobre as posições a tomar no futuro.



Dentro do próprio Partido Conservador, algumas vozes dissonantes apelaram ao afastamento de Theresa May. A deputada torie Anna Soubry pediu desde logo a Theresa May para que "reconsiderasse a sua posição".

“Um Governo que possa atuar”

Em Bruxelas, as reações são ainda escassas mas revelam a perspetiva europeia destas eleições no Reino Unido. Güenther Oettinger, comissário europeu do Orçamento, pede certezas ao lado britânico.



“Precisamos de um Governo que possa atuar. Com um parceiro fraco nas negociações corremos o risco que estas corram mal para ambos os lados”, referiu o responsável em entrevista à televisão alemã Deutschlandfunk.





