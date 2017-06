21h27 - BBC, ITV e Sky News vão revelar projeções a partir das 22h00. Projeções semelhantes, indica a BBC, apontaram com exatidão o vencedor nas últmas cinco eleições



Noite eleitoral



O processo foi antecipado tendo em vista a saída da União Europeia, mas é agora com o cunho da ameaça terrorista que os britânicos são chamados a pronunciar-se em eleições legislativas.



As assembleias de voto abriram às 7h00 e encerram às 22h00. Momento em que são divulgadas as primeiras projeções dos resultados.



Os primeiros resultados oficiais só devem ser divulgados a partir das 23h00. Espera-se no entanto que só de madrugada ou pelo início da manhã seja revelado oficialmente o partido vencedor nestas eleições.



O Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, chega a esta quinta-feira como favorito nas sondagens, apesar da perda de terreno para os trabalhistas de Jeremy Corbyn.