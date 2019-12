Tiago Rodrigues vence Prémio Pessoa

“Ao atribuir-lhe do Prémio Pessoa 2019, o júri consagra uma carreira de excecional projeção dentro e fora do País, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas”, lê-se na ata do Prémio Pessoa 2019.