TIJ diz-se "incompetente" para julgar acusação de genocídio do Sudão contra os EAU

Em causa as alegações sudanesas sobre o apoio dos Emirados às Forças Paramilitares de Reação Rápida Apoiada, RSF, milícias que se opõem às forças governamentais do Sudão. Os EAU negam aa alegações. Cartum afirma que este apoio tem prolongado a guerra e a morte de populações e apresentou a queixa contra os EAU em março, acusando-os de cumplicidade no genocídio da comunidade masalit sudanesa. As audiências decorreram durante o mês de abril.

TIJ invoca "reserva"

As decisões do TIJ são definitivas e obrigatórias, mas o Tribunal não tem meios de as fazer respeitar.

Horror "sem limites"

Mais de 540 civis foram mortos no Darfur do Norte nas últimas três semanas, disseram as Nações Unidas na quinta-feira, acrescentando que "o verdadeiro número de mortos é provavelmente muito maior".

"O violento conflito tem um efeito devastador, provocando perdas de vidas humanas e sofrimentos indizíveis, particularmente no Darfur ocidental", acrescentou.

O Tribunal declarou-se "manifestamente incompetente" para decidir sobre a queixa.Numa delas, o ministro interino da Justiça, Muawia Osman afirmou que ", que se traduz nomeadamente por assassínios, violações, deslocações forçadas e pilhagens".Acusação contestada pelos EAU, que denunciaram perante o TIJ alegações "no melhor dos casos enganosas e no pior puras invenções", destinadas a desviar a atenção dos esforços que visam por fim à guerra.Cartum pretendia obrigar os Emirados a pôr fim ao alegado apoio às RSF e a pagar "reparações totais", incluindo indemnizações às vítimas do conflito.Tanto o exército como as forças paramilitares gozam do apoio de poderes regionais, o que estará a prolongar o conflito. Desentendimentos entre os EAU e o Egito, nomeadamente, terão estado na origem do fracasso da Conferência Internacional de Londres, o mês passado , quanto a uma cláusula-chave que permite aos países atacar-se mutuamente perante o Tribunal Internacional de Justiça em caso de litígio.Um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU saudou a decisão, considerando-a "uma afirmação clara e decisiva do fato deste caso ser totalmente destituído de fundamento".Desde abril de 2023 que o exército regular do presidente Abdel Fattah al-Burhan combatem as forças paramilitares lideradas por Mohamed Hamdan Daglo, depois de desentendimentos quanto à partilha de poder."O horror do que se passa no Sudão não tem limites", afirmou o Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.Ao emitir a sua decisão,e que constitui o pano de fundo do presente diferendo".Domingo, os paramilitares sudaneses atacaram a cidade de Porto-Sudão, sede provisória governamental do leste do país, anunciou o exército, no que terá sido o primeiro ataque do género em dois anos de guerra. O ataque terá causado três centenas de mortos.