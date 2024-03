TikTok, a arma de arremesso entre China e EUA

Os serviços secretos norte-americanos acreditam que a China poderia usar o TikTok para influenciar as eleições presidenciais em novembro. Não é nova esta preocupação de que o Governo chinês possa aceder aos dados dos utilizadores do Tik Tok ou influenciar o que as pessoas veem na aplicação, incluindo conteúdos que alimentem divisões políticas nos EUA.



A novidade é a possibilidade de ser vedado o acesso à aplicação. Sendo certo que o TikTok, aplicação de vídeos curtos, é utilizada por 170 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Perante isto, o Governo chinês vem garantir, esta quarta-feira, que a "repressão" do TikTok nos Estados Unidos é um tiro de intimidação, que acabará por "sair pela culatra".

Pequim avisa que proibia a aplicação "vai minar a confiança dos investidores internacionais". Em conferência de imprensa, o porta-voz da diplomacia chinesae de "nunca terem encontrado provas de que o TikTok ameaça" a segurança nacional".De acordo com, o Governo chinês utilizou contas TikTok para prejudicar os candidatos dos partidos Democrático e Republicano durante as eleições de 2022. Então, os democratas conseguiram melhores resultados do que era esperado e mantiveram a maioria no Senado.O mesmo documento alerta que Pequim pode tentar influenciar as eleições de novembro marcadas pelo frente-a-frente entre Joe Biden e Donald Trump.. No entanto, estas, que nega censurar conteúdos ou permitir ao Governo chinês acesso aos dados dos utilizadores.