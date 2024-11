TikTok desiludida com proibição de redes sociais a menores de 16 na Austrália

"É muito provável que a proibição conduza os jovens a zonas mais obscuras da Internet, onde não existem regras gerais, ferramentas de segurança ou proteção", declarou um porta-voz da plataforma em comunicado, lamentando que Camberra tenha ignorado os conselhos de numerosos especialistas.

O Parlamento australiano aprovou esta sexta-feira a lei que proíbe o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, uma das medidas mais rigorosas do mundo nesta área.

A proposta de lei, aprovado em ambas as câmaras do Parlamento, com o apoio dos principais partidos, deverá em breve exigir que as plataformas tomem "medidas razoáveis" para impedir que as crianças e jovens adolescentes tenham uma conta.

O incumprimento desta obrigação vai resultar em coimas que podem ir até 50 milhões de dólares australianos (30,7 milhões de euros).

A Meta, empresa-mãe do Facebook e do Instagram, lamentou que não tenha sido tido em conta o que o setor "já faz para garantir experiências adequadas à idade", assegurando ao mesmo tempo que a lei será respeitada.

O documento, criticado como apressado, confuso e problemático por várias plataformas, obteve "luz verde" na quinta-feira do Senado australiano, por 34 votos a favor e 19 contra, depois de a câmara baixa australiana o ter aprovado no dia anterior.

O primeiro-ministro de centro-esquerda, Anthony Albanese, que se prepara para as eleições no início do ano, defendeu a legislação e pediu aos pais das crianças que se juntem a esta lei.

A entrada em vigor desta nova legislação vai ser acompanhada de perto no estrangeiro, com vários países a considerarem também implementar restrições semelhantes.