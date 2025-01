TikTok está a restaurar acesso a serviços nos EUA após garantias de Trump

O grupo agradece a Donald Trump por "fornecer a clareza e a garantia necessárias aos nossos prestadores de serviço de que eles não enfrentarão penalizações por disponibilizarem o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitir que mais de sete milhões de pequenas empresas prosperem".A declaração foi feita depois de vários utilizadores norte-americanos terem relatado que conseguiram voltar a ter acesso ao site do TikTok. Alguns utilizadores também já conseguiram voltar a entrar na aplicação.Em contrapartida, Trump exige que 50% da rede social seja controlada por acionistas americanos.

Trump encorajou mesmo os fornecedores de Internet e as lojas de aplicações a restabelecerem imediatamente o acesso ao TikTok, prometendo que o seu decreto os protegeria retroativamente de quaisquer sanções.







A lei aprovada no Congresso em 2024 entrou em vigor este domingo, tornando a rede social inacessível para os mais de 170 milhões de utilizadores nos Estados Unido.





A lei prevê multas muito pesadas para estes prestadores de serviços técnicos, que podem ir até 5.000 dólares por utilizador para as lojas de aplicações.

Trump prometeu reativar TikTok na segunda-feira

O presidente eleito dos EUA propõe que os EUA possam assumir uma “posição de propriedade de 50%” do TikTok como parte de uma “sociedade conjunta”.De acordo com a lei, a aplicação tinha até este domingo para se desvincular da empresa mãe ByteDance, sob alegada ameaça à segurança dos dados dos utilizadores norte-americanos. No entanto, a empresa controladora chinesa recusou, até ao momento, vender o TikTok.No entanto, de acordo com a administração do presidente cessante, Joe Biden, a TikTok tomou a decisão de suspender a rede social nos EUA às 00h01 deste domingo por iniciativa própria.A incerteza sobre o futuro da aplicação fez com que muitos utilizadores procurassem alternativas e migrassem para outras redes sociais, em especial para a Red Note, ou a Xiaohongshu, que também é uma rede social chinesa.Mesmo que Trump decida reverter a medida, a entrada em vigor desta lei marca a primeira vez na história que os Estados Unidos da América proíbem uma rede social a nível nacional. A suspensão, mesmo que temporária, deverá ter um impacto abrangente nas relações entre os EUA e a China, na política dos EUA, no mercado de redes sociais e em milhões de americanos que dependem da aplicação, económica e culturalmente.