Timor-Leste apresenta nas próximas semanas prioridades da presidência da CPLP

"Recomendámos ao ministro [dos Negócios Estrangeiros] para, nas próximas semanas apresentar as atividades e prioridades", disse Xanana Gusmão, quando questionado pela Lusa, após um encontro com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, no Palácio da Presidência.

O chefe da diplomacia timorense, Bendito Freitas, apresentou quarta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, um esboço das atividades previstas.

Timor-Leste assumiu em dezembro a presidência da CPLP, que foi retirada à Guiné-Bissau, na sequência de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, após um golpe de Estado no país, em novembro, que depôs Umaro Sissoco Embaló e interrompeu o processo eleitoral, impedindo a divulgação dos resultados das eleições gerais de novembro.

O primeiro-ministro timorense disse também que José Ramos-Horta sugeriu que Timor-Leste retomasse o tema que a Guiné-Bissau tinha sugerido e aprovado na cimeira de julho em Bissau, quando assumiu a presidência da organização: "CPLP e a soberania alimentar, o caminho para o desenvolvimento sustentável".

Integram a CPLP Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau (suspensa desde o golpe de novembro de 2025), Cabo Verde, Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Principe e Brasil.