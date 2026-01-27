Timor-Leste aprova 1,6 milhões de euros de ajuda humanitária a Moçambique

"Esta decisão surge em resposta ao pedido formal apresentado pelo Governo moçambicano face à dimensão da crise humanitária em curso, que afeta centenas de milhares de pessoas, com impacto particularmente severo sobre mulheres e crianças", pode ler-se no comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo o executivo timorense, o apoio aprovado visa "contribuir para a resposta humanitária urgente, o reforço da capacidade de socorro e assistência às populações afetadas e a mitigação dos efeitos imediatos da emergência".

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as últimas duas semanas de cheias, já morreram 131 pessoas em Moçambique, além de 144 feridos, e 779.528 pessoas foram afetadas, segundo os dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.