Timor-Leste condecora dois antigos embaixadores de Portugal

Os dois embaixadores vão ser condecorados com o grau Colar da Ordem de Timor-Leste no Hotel Palácio, no Estoril, no âmbito de uma visita privada de José Ramos-Horta a Portugal, durante a qual vai também participar nas Conferências do Estoril.

Os embaixadores Pedro Luís Baptista Moitinho de Almeida e João Nungent Ramos Pinto serviram em Timor-Leste entre 2000 e 2002 e entre 2004 e 2009, respetivamente.

O decreto presidencial indica que a condecoração visa reconhecer e valorizar os serviços prestados pelos antigos embaixadores de Portugal em Timor-Leste "cujos esforços beneficiaram muitos timorenses, ao longo dos anos".

A Ordem de Timor-Leste foi criada em 2009 e tem quatro graus, nomeadamente o Grande Colar, Colar, Medalha e Insígnia.