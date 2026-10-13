Timor-Leste condena ataques contra a Arábia Saudita

"Estes ataques contra a Arábia Saudita não constituem apenas uma agressão contra uma nação soberana, representam também um desafio direto à ordem internacional estabelecida pela Carta das Nações Unidas e uma séria ameaça à paz e à estabilidade em toda a região do Golfo e no conjunto do Médio Oriente", salienta o Presidente timorense, num comunicado divulgado segunda-feira.

A Arábia Saudita anunciou três ataques contra o aeroporto da capital desde sexta-feira, que causaram mais de 15 mortos no total e centenas de feridos.

Os Huthis, que controlam Sanaa desde 2014, reivindicaram nas últimas semanas vários ataques com drones e mísseis balísticos contra instalações civis e militares sauditas, incluindo aeroportos e infraestruturas energéticas.

Os insurgentes iemenitas não são o único grupo que lançou ataques contra o território da Arábia Saudita nos últimos meses: o maior produtor de petróleo da OPEP também tem sido alvo de vários movimentos armados pró-iranianos que têm visado infraestruturas energéticas e civis do reino árabe.

"Nenhum objetivo político pode justificar ataques que coloquem em risco vidas humanas e infraestruturas civis. As forças Huthis devem cessar imediatamente estes ataques ilegais e cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito internacional", acrescentou o também prémio Nobel da Paz.