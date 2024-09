Timor-Leste nos derradeiros preparativos para a visita do papa

REUTERS/Lirio da Fonseca

Está de visita a uma das áreas mais remotas do mundo a bordo de uma aeronave de carga da Força Aérea Australiana com destino a Vanimo, uma comunidade remota de 12 mil pessoas que vivem com muitas dificuldades.



O papa foi entregar ajuda, como medicamentos, roupa, brinquedos e instrumentos musicais para as crianças.



Enquanto Timor-Leste, o país mais católico do mundo, se prepara para o receber, limpam-se e arranjam-se as casas e as ruas porque o convidado do Vaticano está quase a chegar.



Reportagem de Ana Isabel Costa.



O papa chega a Timor esta segunda-feira, às 14h30 (6h30 em Portugal).