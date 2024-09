Timor-Leste pede reforço de financiamento para iniciativas climáticas

"Timor-Leste apela para um fortalecimento da cooperação internacional e dos mecanismos de financiamento para apoiar iniciativas climáticas em nações em desenvolvimento. Acreditamos que a governação global deve facilitar a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de capacidades para capacitar as comunidades locais nos esforços de adaptação e superação dos desafios climáticos", afirmou Bendito Freitas.

O chefe da diplomacia timorense falava num almoço de trabalho em Nova Iorque sobre política climática internacional, no âmbito da 79.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, que tem início na terça-feira com uma agenda dedicada aos conflitos na Ucrânia, em Gaza e no Sudão, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à crise climática.

"Como uma pequena nação insular, Timor-Leste reconhece a necessidade urgente de uma política climática internacional robusta e de estruturas de governação globais eficazes para combater as mudanças climáticas", salientou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros timorense destacou que o país está consciente do que as alterações climáticas representam para o "meio ambiente, economia e comunidades" e defendeu políticas "inclusivas e equitativas que garantam que as vozes das nações vulneráveis sejam ouvidas nas discussões globais".

Bendito Freitas integra a comitiva timorense que vai participar na 79.ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, liderada pelo primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão.