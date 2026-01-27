Timor-Leste regista dois mortos devido a dengue desde o início do ano

"Desde o início do mês de janeiro, já registámos um total de 850 casos de dengue e duas crianças morreram, segundo dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde", disse à Lusa Miliza Vital.

Díli registou o maior número de casos de dengue, com um total de 547, seguido de Ermera, com 124, e Liquiçá, com 67.

Questionada sobre as razões do elevado número de casos, Miliza Vital explicou que se deve ao facto de a própria comunidade não proceder à limpeza do ambiente envolvente.

"A época das chuvas provoca sempre acumulação de água e, quando não há limpeza nem eliminação dos focos de reprodução, os mosquitos desenvolvem-se nesses locais, transformam-se em mosquitos adultos e acabam por picar as pessoas, causando infeções por dengue", explicou a responsável.

Miliza Vital afirmou também que o Ministério da Saúde está a trabalhar em conjunto com o município de Díli, com o apoio de universidades, várias associações e igreja, para sensibilizar as comunidades para a prevenção.

"É necessário educar e sensibilizar as comunidades para reconhecerem o problema da dengue e para que saibam adotar medidas de prevenção, como tapar, eliminar e virar recipientes que acumulam água", disse Miliza Vital.

As equipas de saúde estão também a fazer visitas porta a porta nos bairros da capital timorense, que registam maior número de casos.

O Ministério da Saúde está também a implementar o método Wolbachia, estratégia que prevê a libertação controlada de mosquitos com aquela bactéria, que reduz a capacidade de transmissão do vírus da dengue aos seres humanos.