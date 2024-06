Timor-Leste vacina contra o cancro do colo do útero

"Esta iniciativa faz parte das intervenções de saúde pública para controlar doenças graves. A campanha visa proteger as meninas adolescentes com idades entre os 11 e os 14 anos, fornecendo uma proteção a longo prazo contra o cancro do colo do útero", refere o vice-ministro para a Operacionalização Hospital Flávio Brandão, em nota divulgada na quinta-feira.

A vacina a ser administrada, em dose única, será a Quadrivalente Gardasil, precisa a nota do Ministério da Saúde, que também criou equipas de trabalho para sensibilizar a população contra "rumores falsos" sobre a vacinação.

A introdução da vacina em Timor-Leste tem o apoio técnico do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outros parceiros de desenvolvimento.

"A Unicef tem o prazer de fazer esta parceria não só para trazer as vacinas para o país, mas também para apoiar o seu armazenamento e administração e na mobilização social", referiu o representante da agência da ONU no país, Bilal Aurang Zeb Durrani.

De acordo com dados do Centro de Informação do HPV, as estimativas, relativas a 2023, indicam que todos os anos 65 mulheres são diagnosticadas com cancro do colo do útero e 39 morrem da doença.

Os mesmos dados indicam que o cancro do colo do útero é o segundo cancro mais frequente entre as mulheres timorenses entre os 15 e os 44 anos de idade.