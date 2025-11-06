Timor-Leste vai enviar forças de defesa para as Filipinas para apoio humanitário

"O Conselho de Ministros aprovou o projeto de Resolução do Governo que autoriza, no quadro constitucional e legal, a participação das FALINTIL--Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) numa missão de apoio humanitário e proteção civil na República das Filipinas", pode ler-se no comunicado divulgado à imprensa.

O Governo explica que a decisão tem por base os compromissos internacionais assumidos por Timor-Leste no quadro da ONU e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bem como as disposições da Lei de Defesa Nacional e o Estatuto Orgânico das F-FDTL.

"O Conselho de Ministros determinou ainda o início urgente do procedimento constitucional e legal para o emprego das F-FDTL na referida missão, incluindo a preparação das normas de empenhamento", salienta-se no comunicado.

A Lei da Defesa Nacional timorense determina que o empenhamento das forças de defesa em operações de paz e humanitárias deve ser decidida pelo Governo e pelo Presidente da República, depois de ouvidos o parlamento e o Conselho Superior de Defesa e Segurança.

O Governo timorense tinha já divulgado hoje um comunicado a prestar solidariedade às Filipinas e a manifestar disponibilidade para dar todo o apoio possível.

O Presidente das Filipinas declarou hoje o estado de emergência no país, durante uma reunião com as autoridades de resposta a catástrofes para avaliar as consequências do tufão.

A decisão permite ao Governo das Filipinas libertar fundos de emergência mais rapidamente e evitar o açambarcamento de alimentos e a especulação de preços.

De acordo com dados oficiais compilados hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP), pelo menos 142 pessoas morreram e 127 estão desaparecidas na sequência da passagem do Kalmaegi.

A maioria das vítimas morreu afogada ou ao ser atingida por destroços, na sequência de inundações repentinas e aluimentos de terras causados pelo Kalmaegi, que também destruiu casas e arrastou veículos, disse na quarta-feira o responsável adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.

A devastação provocada pelo tufão afetou quase dois milhões de pessoas e desalojou mais de 560 mil residentes, incluindo quase 450 mil que foram retirados para abrigos de emergência, informou a Defesa Civil.

Cerca de 3.500 passageiros ficaram retidos em quase uma centena de portos devido à proibição de navegação.

Na passagem pelo centro das Filipinas, o Kalmaegi trouxe ventos de 130 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 180 km/h.