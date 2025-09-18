"Tinha más audiências". Trump diz que Jimmy Kimmel foi afastado por "falta de talento"

“Ele tinha muito más audiências e já o deviam ter despedido há muito tempo. Podem chamar-lhe liberdade de expressão ou não. Ele foi despedido por falta de talento", afirmou.



Kimmel foi suspenso na quarta-feira, depois de ter referido no seu programa que os apoiantes de Charlie Kirk, apoiante fervoroso de Trump assassinado na passada semana semana, estão a aproveitar a morte do ativista conservador para "marcar pontos politicamente".



Numa conferência de imprensa esta tarde, em Londres, o presidente dos Estados Unidos reiterou que "Jimmy Kimmel não é uma pessoa talentosa”.



"Jimmy Kimmel foi despedido porque tinha más audiências mais do que qualquer outra coisa e disse uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk", acrescentou.



A decisão da estação foi tomada após a Nexstar, que representa os canais locais afiliados da ABC em todo o país, suspender por tempo indeterminado o programa "Jimmy Kimmel Live!", em horário nobre, devido aos comentários do humorista sobre Kirk.



"Os comentários do senhor Kimmel sobre a morte do senhor Kirk são ofensivos e insensíveis num momento crítico do nosso discurso político nacional, e não acreditamos que reflitam o espectro de opiniões, visões ou valores das comunidades locais em que nos encontramos", disse Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar.



c/ agências